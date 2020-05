Linee guida sui lidi balneari, il Sib Molise attende le disposizioni del Governo

TERMOLI. «Desidero precisare che il documento messo a punto dall’Inail è solo un parere tecnico, di cui il Governo potrà tenere conto o prenderne in considerazione una parte». Meno drastico del suo presidente nazionale e di altri colleghi, il presidente del Sib Molise, Domenico Venditti, cerca di non vedere tutto nero. Venditti non le considera come prescrizioni finali e cogenti. «Toccherà al Governo dirci come dovremo sistemarci sulle spiagge, quali protocolli adottare per garantire il distanziamento sociale e quali procedure rispettare, sia negli stabilimenti balneari, sia per le strutture turistico-ricreative».

Il Governo dovrebbe varare il Dpcm e allora Venditti ha riferito che sarà commentata la nuova disposizione regolamentare. «Siamo fiduciosi – conclude Venditti – che il Governo non applichi queste restrizioni e queste misure, che comprometterebbero l’utilizzo di oltre due terzi della superficie demaniale e verrebbero meno i presupposti per aprire, poiché gli ombrelloni disponibili sarebbero pochi e del tutto insufficienti a coprire quanto meno i costi gestionali che ciascuno di noi sostiene».