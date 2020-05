Giustini: al vaglio del Ministro Speranza la mia nota sul centro Covid all'ospedale Vietri di Larino

CAMPOBASSO. E’ al vaglio dei tecnici ministeriali la nota concernente la costituzione di un Centro Covid presso l’Ospedale “Vietri” di Larino, che il Commissario alla sanità molisana Giustini ha consegnato al Viceministro alla Sanità Sileri durante l’incontro di lunedì scorso.



Nella nota quelli che sono i punti di forza e di debolezza del progetto scaturiti anche da alcuni incontri con l’Asrem che però, come dichiara Giustini, “al momento non ha fornito alcuna relazione dettagliata ed articolata così come era stato deciso negli incontri avvenuti le scorse settimane”.

“Naturalmente il progetto di un centro covid regionale al Vietri è statale”, spiega Giustini, “come statali saranno i fondi per la realizzazione. Per quanto concerne la tempistica di realizzazione,( qualora il progetto dovesse decollare e trovare l’ok da parte del Ministro alla Salute Speranza ndr),non ci sono previsioni temporali precise, ma i tempi non saranno lunghissimi.”

“Qualora da parte di Asrem tale relazione dovesse tardare ad arrivare,” continua il Commissario Giustini, “ sarà direttamente Roma ad intervenire al riguardo”.