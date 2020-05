CAMPOBASSO. “Da ieri mascherine a 50 centesimi di nuovo reperibili in Farmacia e altre in arrivo nei prossimi giorni”. Questo quanto dichiarato da Michele Rinaldi presidente dell’ordine dei farmacisti di Campobasso che cerca di fare chiarezza su quanti nei giorni scorsi non hanno potuto acquistare le mascherine al prezzo calmierato dal Governo. “In totale in Italia saranno distribuite nei punti vendita indicati dal Governo, tra i quali le farmacie, 55milioni di mascherine dai prossimi giorni e si cercherà di accontentare tutti.”

In merito alla situazione che Campobasso sta vivendo a causa dell’aumento repentino dei contagi nell’ultima settimana, chiede che “vengano effettuati tamponi su tutti i farmacisti e personale delle parafarmacie che operano all’interno delle zone di Campobasso oggetto delle ordinanze sindacali delle ultime ore”.

Si tratta di quelle zone dove risiedono la maggior parte dei soggetti positivi al Covid-19 o sotto sorveglianza legati al cluster dei rom e che il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha attenzionato con particolari vincoli e controlli.

Chiede inoltre che successivamente ai farmacisti delle zone più a rischio di Campobasso, il tampone venga esteso a tutta la categoria.