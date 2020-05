Testamento-M5S: “Attacchi a Gravina ingiustificati. Proceda a testa alta nel suo lavoro”.

TERMOLI. Nemmeno il lockdown blocca i delinquenti specialisti in furti in appartamenti ecosi Termoli è di nuovo nelle mire di questi malfattori. Nelle ultime giornate gli appartamenti presi di mira sono quelli siti in via Rio Vivo e più precisamente presso il complesso "Mare Blu", al numero civico 215.

Già una quindicina di giorni prima complesso erano stati ripuliti 2 appartamenti, ieri ne è stato visitato un terzo al primo piano, mentre gli altri 2erano al pian terreno.

Per quanto riguarda il furto di ieri sera sono stati allertati i Carabinieri.

Merce rubata: due televisori, un forno e altri suppellettili, in precedenza negli altri due appartamenti visitati non erano riusciti ad entrare all'interno e allora si sono accontentati di oggetti all'esterno degli stessi come le tende da sole e qualche altro oggetto (incredibile!).

Da far notare che il complesso "Mare Blu" non è vuoto o si riempie solo d'estate, tutt'altro, è abitato da quattro cinque nuclei familiari e il furto di ieri sera è stato fatto ad un appartamento che di fronte ne aveva un altro abitato tutto l'anno.

Nel frattempo sono state fatte le regolari denunce degli oggetti trafugati.