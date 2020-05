ROMA. Trasporto aereo: Occhionero (Iv), dopo lettera Ue governo corregga norma su rimborsi Roma.

La deputata di Italia viva Giusy Occhionero chiede che dopo la lettera formale inviata dai commissari europei Didier Reynders e Adina Valean, titolari della Giustizia e dei Trasporti, che annuncia il rischio di apertura di una procedura di infrazione, "il governo si adegui subito alla normativa comunitaria e corregga la norma sui rimborsi dei viaggi annullati per il coronavirus: i cittadini devono poter scegliere se ricevere i rimborsi in denaro o con voucher per i viaggi annullati a causa dell'epidemia, non e' legittimo aver permesso alle compagnie aeree e dei trasporti di rimborsare esclusivamente con voucher per nuovi viaggi".

Su Facebook la parlamentare Iv quindi informa: "Ora il governo ha due settimane per risolvere la questione, come informa 'Repubblica.it' che ha rivelato i contenuti della lettera della Ue. Di certo non e' accettabile che siano i cittadini a dover fare da ammortizzatore sociale per le compagnie aeree e ferroviarie, per tour operator e aziende dei trasporti. I passeggeri - conclude Occhionero - vanno rimborsati, se lo chiedono, in maniera rapida e semplice".