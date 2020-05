Il cordoglio dell'ordine forense e dell'Aiga per la scomparsa di Marianna Salemme

LARINO. Cordoglio dell'Ordine forense di Larino per la prematura scomparsa dell'avvocato Marianna Salemme. «Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa della collega Marianna Salemme. La sua morte – spiega il presidente, Oreste Campopiano - ha addolorato e lasciato nello sconcerto tutti noi che abbiamo avuto il piacere di conoscerla e apprezzarla per le sue indubbie qualità umane e professionali. La ricordiamo – aggiunge il rappresentante del Consiglio - come donna e come professionista tenace e volitiva, scrupolosa e attenta nei rapporti con i colleghi, gentile e rispettosa verso tutti. Un destino crudele – conclude Campopiano - l'ha strappata alla vita nel pieno degli anni. Il suo ricordo resta nel cuore e nella mente di tutti quelli che l'hanno conosciuta e apprezzata». La sezione Aiga Termoli-Larino esprime vicinanza alla famiglia Salemme per la perdita della stimata e cara collega Marianna. «Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze».