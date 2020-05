Il Molise perde un grande uomo e un illustre medico: addio a Marcello Presutti

CAMPOBASSO. Il Molise perde un grande uomo e un illustre medico. E’ morto all’età di 72 anni Marcello Presutti, noto ortopedico campobassano, stroncato questa mattina da un infarto. Stimato anche al di fuori dei confini regionali, il dottor Presutti aveva lavorato per anni all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso per poi passare a Bojano presso la casa di cura Villa Esther. Conosciutissimo negli ambienti sportivi in quanto specialista della chirurgia ortopedica in ambito sportivo e delle patologie del ginocchio.