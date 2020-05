​Messaggio di cordoglio diocesano per la morte di Maria Vittoria Scarano in Servillo

TERMOLI. Il Vescovo Gianfranco De Luca e la comunità diocesana si uniscono in preghiera e con affetto alla famiglia Servillo-Scarano e alla comunità parrocchiale di San Pietro e Paolo per la morte della cara Maria Vittoria avvenuta all'età di 89 anni.



Un pensiero di vicinanza e un ricordo sempre vivo nel ringraziamento a Dio per la vita e per il dono di un'esistenza dedicata al Signore nella fedeltà della vita coniugale e familiare e impegnata totalmente nel servizio amorevole delle comunità parrocchiali dove, di volta in volta, Maria si è resa presente, in particolare in quella di San Pietro e Paolo di Termoli, come un solido punto di riferimento per i parroci e i sacerdoti che si sono susseguiti. La affidiamo all'abbraccio del Padre con un pensiero di gratitudine e di esempio di vita cristiana spesa con gioia per la famiglia e per tutti i fratelli e le sorelle che ha incontrato.