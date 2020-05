Micio smarrito in via Asia, prevista ricompensa per chi lo ritrova

Flash News di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Smarrito un gatto nella zona di via Asia ieri, è razza europeo gigante, probabilmente, se non sicuramente, è anche ferito. Se qualcuno lo ha notato o visto può chiamare il numero 380.7504328. È prevista anche una ricompensa. «Per la nostra famiglia è veramente troppo importante ritrovarlo... Questa è una sua foto... Grazie di vero cuore».