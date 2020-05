MONTENERO DI BISACCIA. Le forti raffiche di vento che all’inizio della settimana si sono abbattute sul basso Molise hanno causato un disagio non da poco a Montenero di Bisaccia. Circa a metà di via Argentieri, una delle strade principali del paese, un lampione è stato divelto.

Fin qui niente di inusuale, non fosse che il lampione è stato rimosso e non sostituito. Di più: la base è stata riempita di cemento e chiusa in modo definitivo, il che fa evincere che l’illuminazione non verrà ripristinata. Comprensibili le lamentele che ci arrivano dai residenti e non solo; di sera infatti la zona, che è molto trafficata e si trova per di più a ridosso di una curva, rimane completamente al buio.

Una situazione spiacevole e rischiosa, tanto più in considerazione dell’allentamento delle restrizioni e della ritrovata libertà di fare attività motoria, recarsi nei negozi o a far visita a parenti e amici. Gli abitanti del quartiere chiedono quindi che un nuovo lampione venga posto nella precedente sede al più presto.