​Giornalisti Ansa, Toma: esempio di grande professionalità a servizio della collettività

CAMPOBASSO. «Ai giornalisti dell’Ansa e della Redazione del Molise va la nostra solidarietà in momento difficile che non scalfisce, anzi rafforza, la stima e il riconoscimento per il lavoro svolto in questi mesi.



I redattori dell’Ansa sono stati in prima linea nel raccontare le storie della nostra regione non solo nelle ore drammatiche dell’emergenza epidemiologica, ma anche nei mesi e negli anni precedenti in cui non sono mai mancate la professionalità e la dedizione per supportare una terra viva e vitale come il Molise.

Questa regione si è proposta al resto del Paese, nei giorni cruciali della pandemia, con straordinaria dignità nell’affrontare l’emergenza e i cronisti dell’Ansa hanno avuto la capacità di trasmettere ovunque ciò che abbiamo fatto con grande professionalità. Auspichiamo che tale riconosciuta professionalità continui a dare valore ai nostri territori, come fin qui fatto, a presidio della libertà di stampa e a supporto della crescita della coscienza civile, rispetto alla quale la grande infrastruttura dell’Ansa si è sempre posta come partner di tutto rispetto».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a sostegno dei giornalisti dell’Ansa.