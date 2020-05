Contagi al funerale rom: "Lunedì Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica con Lamorgese"

VASTO. "Ho proseguito la mia azione di interessamento ed intervento sulla situazione che si è determinata a Vasto sui nuovi contagi.

Ho contattato il ministro dell’Interno Lamorgese, che mi ha mostrato l'immediata disponibilità ad indire un Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica per lunedì mattina, al fine di affrontare la situazione, comitato al quale parteciperò molto volentieri per dare il mio contributo. Ringrazio enormemente per questo il ministro!

Rilevo, positivamente, come ogni rappresentante delle Istituzioni stia facendo - in queste ore delicate - la propria parte in una sorta di azione corale, dando il massimo per la nostra città: dal succitato ministro dell'Interno, al Prefetto Giacomo Barbato, al Comandante Provinciale dei Carabinieri Forleo, fino al Presidente della Regione Marsilio.

Sono a conoscenza del fatto che nella riunione del Centro Operativo Comunale (COC) organizzata dal Sindaco - al quale ho dichiarato e rinnovato la mia disponibilità - è stata decisa una prima azione di buon senso, grazie all'azione corale: l'emanazione di una Ordinanza di limitazione veicolare nella zona interessata, per favorire i controlli delle forze dell'ordine h24, a tutela di tutti i cittadini. Auspico una gestione equilibrata e intelligente della situazione, in modo da tutelare la salute cittadina e non compromettere ulteriormente quella economica.

Per me è una prima misura, in attesa dell'esito dei tamponi: esito che servirà a modificare anche l'azione intrapresa in base al loro riscontro, verso direzioni più drastiche. Spero che il risultato dei controlli medici ci restituisca una delimitazione contenuta del contagio.

La situazione è in divenire: tutti i cittadini possono e devono sentire la presenza forte delle istituzioni. Sono fiducioso sul fatto che questo lavoro di squadra darà i frutti sperati e non avremo bisogno (lo speriamo tutti) di dichiarare “zone rosse”. Vasto è pronta ad ospitare turisti e ne ha bisogno."

Gianluca Castaldi, Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento

Come conferma Adnkronos: "Il Prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, ha convocato per lunedì 18 maggio, alle ore 10.30, in modalità video-conferenza, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di esaminare la situazione relativa all'incremento dei contagi da Covid-19 che ha interessato, nelle ultime ore, il comune di Vasto. Alla riunione sono stati invitati a partecipare, oltre ai componenti di diritto, il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Direttore Generale della Asl-02 Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael e il sindaco di Vasto, Francesco Menna".