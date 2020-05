«Regione si disinteressa delle relazioni sindacali», allo scoperto Cgil, Cisl e Uil in Molise

CAMPOBASSO. Cgil, Cisl e Uil del Molise nelle persone dei segretari generali Paolo De Socio, Giovanni Notaro e Tecla Boccardo hanno deciso di convocare una conferenza stampa per lunedì 18 maggio 2020 alle ore 10.30 davanti alla Sede della Giunta Regionale sita in Via Genova a Campobasso.

La scelta del luogo emblematico è determinata dall’incomprensibile metodoportato avanti dal Governatore Toma a partire dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 che ha costretto le parti sociali a denunciare più volte l’assoluto disinteresse delle relazioni sindacali e l’anomala gestione delle diverse fasi dell’emergenza.