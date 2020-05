TERMOLI. “Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra...nella nostra lingua italiana…se mi sbaglio, mi corriggerete!”

Fu così che il 16 ottobre 1978, giorno della sua proclamazione in P.zza San Pietro, il mondo conobbe Giovanni Paolo II, l’indimenticato Karol Wojtyła.



Il primo papa straniero dopo oltre 450 anni, il terzo pontificato più lungo della storia, il papa che ha cambiato per sempre la storia, ha aperto i confini non solo geografici, ma soprattutto dei cuori di milioni di persone in tutto il mondo.

Domani, 18 maggio 2020, in tutto il mondo ci saranno solenni celebrazioni per la ricorrenza dei cento anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II, in modo particolare in Polonia, suo Paese natale, dove sono previste liturgie, mostre, concerti, flashmob, eventi di ogni genere per ricordare uno dei più grandi uomini del nostro tempo.

Anche la comunità italo-polacca a Termoli, rappresentata dalla sig.ra Dagmara Sobolewska della Scuola e Cultura Polacca presso l’associazione Apolonia di Termoli, in collaborazione con la maestra di Religione Cattolica Justyna Głowacka e alcuni dei ventisei ragazzi dai 6 ai 18 anni che frequentano la scuola, hanno voluto ricordare questo grande uomo di fede, che tanto ha segnato la storia recente di tutto il mondo.

Il video, pubblicato sia in versione italiana che in versione polacca interamente tradotta e recitata dai ragazzi stessi, ripercorre la vita, i viaggi apostolici e le parole più significative dell’intero pontificato. Scritto ed interpretato dai bambini per i bambini di tutte le età, con disegni originali e foto suggestive che ritraggono il Santo Padre durante la sua straordinaria vita di testimone di Cristo.

Anche i suoi due successori, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, in occasione del centenario, hanno dedicato un pensiero speciale al papa polacco. Queste alcune delle parole del Papa Emerito:

“Durante il trapasso di Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro era piena di persone, soprattutto di giovani, che volevano incontrare il loro Papa per l’ultima volta. Non dimenticherò mai il momento in cui l’arcivescovo Sandri annunciò la scomparsa del Papa. Soprattutto non scorderò il momento in cui la grande campana di San Pietro rivelò questa notizia.”

Con questa pubblicazione, i ragazzi delle famiglie italo-polacche vogliono testimoniare ancora una volta la grandezza di un uomo, che nel 1983 fece visita alla nostra città di Termoli in uno dei suo innumerevoli viaggi.

In questi giorni di grande difficoltà per tutto il mondo, risuonano con forza le parole che lo stesso Giovanni Paolo II pronunciò all’inizio della sua missione papale, invitando tutti a “non avere paura” e ad “aprire, anzi spalancare le porte a Cristo”.