Coronavirus e vacanze annullate: pronta la procedura d'infrazione contro l'Italia

CAMPOBASSO. Già in diverse occasioni Adoc Molise aveva manifestato la propria ferma e totale disapprovazione delle norme emanate in tema di viaggi e prenotazioni annullate a causa dell’emergenza sanitaria.



Inizialmente, l’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 è intervenuto “a gamba tesa” sui diritti degli utenti, prevedendo che, in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore da utilizzare entro anno dall’emissione (dunque, non avendo alcuna certezza sul concreto utilizzo dello stesso).

In seguito, con la conversione in legge del Dl Cura Italia, è confluito il nuovo articolo 88 bis “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici” con il quale, in pratica, si sancisce la facoltà di scelta in capo all’operatore turistico che potrà “imporre” il voucher al consumatore – e così rifiutare il rimborso – senza che quest’ultimo si possa opporre.

Ovviamente, a fronte delle richieste dei clienti di rimborso, gli operatori o non rispondono oppure (solo quando vogliono!) continuano ad imporre voucher sostitutivi da utilizzare entro un anno dall’emissione, senza alcuna certezza.

In poche parole, vengono calpestati i diritti dei consumatori conquistati in anni e anni di battaglie: si pensi, ad esempio, al D.lgs 79/2011 (Codice del turismo), che, recependo la direttiva 2008/122/CE, all’art. 41 stabilisce il diritto al rimborso del viaggiatore nel caso di viaggi annullati anche per “circostanze inevitabili e straordinarie”.

Ebbene, finalmente, l'Unione Europea è pronta ad aprire una procedura d'infrazione per tutti i Paesi, Italia in primis, che consentono a compagnie aeree e tour operator di non rimborsare i viaggi cancellati a causa della pandemia Covid-19.

Lo hanno chiarito Didier Reynders e Adina Valean, rispettivamente Commissari della Giustizia e dei Trasporti, in una lettera formale inviata anche al governo italiano.

In una intervista al Sole 24 Ore, lo stesso Reynders aveva anticipato il richiamo a un totale di 12 paesi Ue, tra cui l’Italia, dichiarando di voler proteggere il diritto dei consumatori che devono poter godere del rimborso.

“Avevamo come Adoc già espresso la nostra opinione – dichiarano dall’Adoc– sulla necessità urgente di modificare la normativa emergenziale perché contraria a principi di norme nazionali e a direttive europee”.

“E’ assurdo come il Governo – sostiene Nicola Criscuoli responsabile regionale di Adoc Molise – abbia consultato ed ascoltato unicamente le associazioni degli operatori turistici ed abbia totalmente ignorato un confronto sull’argomento con le Associazioni dei consumatori o, comunque, con gli organi rappresentativi di queste.

Le norme approvate – continua Criscuoli – rappresentano un grandissimo passo indietro rispetto alle conquiste che da decenni hanno raggiunto le associazioni dei consumatori: significa calpestare i diritti dei consumatori e dei viaggiatori. L'esecutivo ha ora tempo fino al 28 maggio per rimettere mano al provvedimento e dare la possibilità di scelta tra il rimborso del viaggio o l'emissione di un voucher dello stesso valore. Se non lo farà, ben venga la procedura di infrazione annunciata”.