CAMPOBASSO. “Il 20 maggio Vincenzo Boccia concluderà il suo mandato da Presidente di Confindustria. Ci ha voluto salutare con un video messaggio perché avrebbe dovuto venire qui in regione agli inizi del mese, in occasione dell’assemblea generale di Confindustria Molise, che ovviamente non potrà tenersi in forma pubblica.

Boccia era stato nostro ospite anche quattro anni fa. Da poco eletto alla guida di Viale dell’Astronomia, ci volle testimoniare subito il valore che dava al legame con il nostro territorio e con gli imprenditori che lo rappresentano.



Ho avuto il piacere di lavorare con lui e di essere nella sua giunta di Confindustria e prima di me anche il Past President Mauro Natale, che lo conosce bene anche per una solida amicizia personale.



Oggi voglio pubblicamente ringraziare Boccia per l’affetto e la stima che ci ha sempre dimostrato, ma soprattutto per il lavoro svolto durante i quattro anni e della sua presidenza al vertice della nostra organizzazione.



Ha lavorato con grandissima dedizione, impegno, capacità di visione, equilibrio nelle relazioni, senza mai risparmiarsi, sia nel nostro sistema e sia nei rapporti con l’Europa.



Sono certo che continuerà a rappresentare un punto di riferimento all’interno di Confindustria, soprattutto per i territori del sud Italia penalizzati da atavici problemi e da una crisi economica oggi ancora più pesante che altrove.



Da parte di Confindustria Molise che ho l’onore di rappresentare, gli giunga un ringraziamento corale e un augurio per una vita lavorativa e personale ricca di successi”.