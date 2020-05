Veicoli al crocevia Note sull'articolo 650 del Codice penale: come evitare le contravvenzioni

Risponde della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 C. p. ) – sempre che il fatto non costituisca un più grave reato - chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia, di sicurezza o di ordine pubblico