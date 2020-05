Scuole paritarie, battaglia vinta dall'onorevole Giusy Occhionero in Parlamento

ROMA. Battaglia vinta per l'onorevole Giuseppina Occhionero e per il gruppo di Italia Viva. Il tema riguarda le scuole paritarie. Lo annuncia la stessa deputata molisana con un post su Facebook.

"Aggiornamento sulle scuole paritarie, tema che mi sta a cuore - ha sostenuto Occhionero- dato il ruolo fondamentale delle stesse nella garanzia del diritto allo studio e della pluralità di offerta formativa. Avevo manifestato sostegno, insieme ai colleghi di Italia Viva con in testa la Ministra Bonetti, alle strutture educative paritarie che stanno soffrendo moltissimo in questo momento. La battaglia ha portato frutti e il ministro Gualtieri si è personalmente impegnato con la nostra Ministra per sostenere le paritarie fino alle medie con 120 milioni di euro nel decreto Rilancio. Si tratta di arginare l'emorragia di posti di lavoro e di garantire il posto allo studio ai ragazzi che frequentano le paritarie. Bene cosi, grazie Governo".