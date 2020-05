Si allontana da casa, 86enne ritrovato all'alba dopo una notte di ricerche

ISERNIA. Ieri un anziano a Pietrabbondante non ha fatto più rientro a casa e verso le 22:30 è stato diramato l’allarme ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, nonché con l'ausilio della Protezione civile e del Soccorso alpino.

In base all’ultima posizione certa sono state effettuate le ricerche per tutta la notte ma dell’anziano nessuna traccia. Nelle prime ore dell’alba oltre ad un elicottero dei Vigili del fuoco e ai cinofili del 115 era già pronto un vasto schieramento di volontari per ricercare l'86enne. Per fortuna è stato ritrovato, lontano dal punto di ultimo avvistamento, da un conoscente che stava andando a lavorare e lo ha riconosciuto a bordo strada.

L’anziano era lucido e sembrava in buone condizioni. A scopo precauzionale è stato affidato al 118 per un controllo.