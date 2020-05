Micone riunisce in video-conferenza i presidenti di Commissione

CAMPOBASSO. Il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, ha presieduto in mattinata una riunione -svoltasi in modalità videoconferenza- dei Presidenti dei Gruppi consiliari nella quale è stato fatto il punto della situazione rispetto ai provvedimenti legislativi e amministrativi in giacenza, considerando atti di maggiore urgenza da porre all’attenzione del Consiglio regionale.

Il Presidente Micone ha quindi deciso di convocare l’Assemblea consiliare per martedi 26 maggio con all’ordine del giorno le proposte di legge già licenziate dalle Commissioni, seguite dalle pdl già iscritte ai sensi dell’art. 42 dello Statuto regionale. In riferimento a questo articolo, che prevede la possibilità per ogni Consigliere o per la Giunta, decorso invano il termine assegnato ad ogni Commissione per esprimere il parere di rito, di chiedere l’iscrizione di una proposta di legge di interesse direttamente all’ordine del giorno del Consiglio, il presidente ha riferito di voler investire l’Ufficio di Presidenza di una interpretazione dello stesso, al fine di organizzare, a riguardo, le attività dell’Assise. Rispetto alla richiesta prevenuta dal vice presidente Patrizia Manzo di accelerare l’esame del nuovo Regolamento consiliare, il presidente della I Commissione (competente per materia), Andrea Di Lucente, ha dato notizia di aver già programmato un calendario dei lavori del suo organismo che prevede due sedute settimanali: una per gli atti ordinari, l’altra per il vaglio del Regolamento consiliare.

Circa poi le doglianze di alcuni Capigruppo riferite alla mole di atti in giacenza per alcune Commissioni, e la conseguente opportunità della conclusione dell’istruttoria e dell’espressione del parere di rito, per consentire ai vari provvedimenti ora fermi -tra cui proposte di legge e testi unici- di giungere all’esame finale del Consiglio, il Presidente Micone ha invitato tutti i Presidenti delle Commissioni permanenti a programmare, se necessario, anche due sedute a settimana per smaltire l’arretrato accumulato fino ad oggi.