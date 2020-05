Pandemia, quasi 5 milioni di contagi nel mondo

ROMA. Con oltre 255mila casi di coronavirus, il Brasile é diventato il terzo Paese al mondo per casi accertati di contagio dopo Usa e Russia. Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute del Paese parlano di un totale di 255.368 contagi e 16.853 decessi.

Nel complesso, nel mondo i decessi provocati dal coronavirus arrivano a circa 319mila, secondo i dati della Johns Hopkins University, per un totale di 4.817.105 contagi. Gli Stati Uniti hanno fatto registrare un nuovo numero alto di decessi in 24 ore (in totale oltre 90mila).

E se la Russia è ormai seconda al mondo per numero di contagi, quasi 300mila quelli complessivi, i decessi sono 2.837. Secondo le autorità si è però riusciti a fermare la crescita dei casi, che si attestano sotto i novemila per la prima volta dal primo maggio, per il terzo giorno di seguito sotto i 10miila.