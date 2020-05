Governo Conte, Tartaglione (Forza Italia): più che rilancio è un lancio nel vuoto

ROMA. ''Il ritardo nella pubblicazione del decreto rilancio in Gazzetta Ufficiale è l'ennesimo sintomo di quanto l'Esecutivo sia lontano dai ceti produttivi. Le sigle datoriali, infatti, chiedono da mesi iniziative rapide e misure efficaci, ma il governo ha risposto con lungaggini e avvitamenti politici''. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione.

''Ora, già il merito del provvedimento lascia molto a desiderare, non intervenendo in alcuno dei ritardi strutturali che zavorrano il nostro Paese. Ben poco è stato fatto sul piano dei contributi a fondo perduto, il nodo tasse viene affrontato in maniera insufficiente, soprattutto sul versante delle imposte locali. Ma il metodo è del tutto inaccettabile: mercoledì scorso, in una solenne conferenza stampa, il Presidente Conte ha annunciato un decreto da 55 miliardi e quasi una settimana dopo non è ancora entrato in vigore. Insomma, più che 'rilancio', un lancio nel vuoto.'', conclude.