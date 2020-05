ISERNIA. Da studenti universitari petizione on-line per chiedere più aule studio.



Arriva su Change.org, la piattaforma di petizioni on-line, un appello degli studenti universitari residenti ad Isernia che chiedono al sindaco della cittadina molisana di individuare nuovi spazi per poter studiare.

Nell’appello pubblico - che al momento conta 443 firme - Francesca Asia Cinone, studentessa isernina fuori sede, sottolinea: “ tra universitari che studiano in Molise e altri fuori sede che sono rientrati, la percentuale di studenti sul territorio durante questa emergenza Covid-19 è aumentata. Nella città di Isernia si contano solamente due biblioteche, la comunale Michele Romano e la provinciale Mommsen, entrambe con una capienza inferiore alle cinquanta unità di posti a sedere. Di qui l’appello indirizzato alla cittadinanza per aiutarci a chiedere l'apertura di edifici comunali e provinciali da convertire in aree studio per gli studenti.”

Per maggiori informazioni:

change.org/AuleStudioIsernia