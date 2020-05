Blitz antimafia, Micone ringrazia magistratura e forze dell'ordine

CAMPOBASSO. In riferimento alla maxi operazione antidroga messa a segno all’alba di oggi dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Campobasso, il messaggio di ringraziamento del Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone.

“Da cittadino molisano e da Presidente del Consiglio regionale desidero esprimere il più alto senso di gratitudine a tutti coloro che hanno permesso che questa importante operazione antidroga, dopo mesi di duro lavoro fatto di ricerche ed indagini, andasse a buon fine. Il mio più sentito ringraziamento lo rivolgo al Procuratore della Repubblica di Campobasso, dott. Nicola D’Angelo, che, con profuso impegno, si dedica alla lotta di fenomeni criminosi che minano la sicurezza e l’incolumità delle nostre comunità, in particolare al contrasto della gravissima piaga che avvelena soprattutto i nostri giovani e le fasce più deboli della popolazione, l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il dott. D’Angelo svolge il proprio ruolo ponendo sempre oculata attenzione e giusta sensibilità verso i diritti e le tutele come fondamento della legalità, in modo tale da far accrescere la concretezza dell’ossequiosa giustizia nei nostri territori. Desidero, inoltre, ringraziare tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che, con smisurata abnegazione, ligio senso del dovere, competenza e costanza, prestano il proprio lavoro tra tante difficoltà e mettendo a repentaglio la loro vita. Azioni brillanti come questa stimolano i nostri cittadini ad essere sempre più attenti a realtà sospette, ma soprattutto li rendono fiduciosi di poter contare su donne e uomini dello Stato attenti alle dinamiche del territorio e che ogni giorno si impegnano a garantire la loro tranquillità e sicurezza e, in prima linea, a disarticolare efficacemente reti di illegalità. Grazie a loro i nostri figli vengono concretamente tutelati nella loro aspirazione di crescita serena, presente e futura.

L’Assise regionale sarà sempre a fianco, in uno spirito di massima collaborazione, alle nostre Forze dell’Ordine perché la sicurezza del luogo in cui viviamo è in cima alle nostre priorità”.