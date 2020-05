ROMA. "Secondo Italia Viva la questione meridionale deve essere ripensata come possibilità di sviluppo di un'Italia sul Mediterraneo orientata in una dimensione di rilancio europeo". Lo ha dichiarato Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Viva, nella replica al question time con il ministro per il Sud Provenzano, che rispondeva alla richiesta della collega Rostan di chiarimenti sulla strategia del governo per affrontare l'emergenza Coronavirus al Sud.



"E' una questione di riequilibrio di risorse - ha spiegato - che deve coniugare innovazione e giustizia sociale, e non di risarcimento, di un rattoppo del degrado sociale ed economico ancora più evidente in questa fase emergenziale. Servono politiche coraggiose che non si limitano all'assistenzialismo, ai fondi a pioggia che evaporano facilmente, ma a una logica di sviluppo che non può non passare da un rafforzamento delle infrastrutture - il Sud ha bisogno di strade e dell'Alta Velocità per accorciare le distanze.

Bisogna favorire uno sviluppo del turismo e dell'industria, anche attraverso una forte spinta imprenditoriale. Bisogna puntare sul potenziamento della rete elettrica e digitale. Dobbiamo far questo per rendere il Sud più attrattivo e competitivo. Il Sud non deve essere una terra di consumo ma una leva di sviluppo affinché si possa far tesoro anche delle risorse offerte dal mare e dall'ambiente meridionali. Penso a un turismo che parta dalle coste e arrivi fino alle aree interne. Servono investimenti pubblici e privati semplificati al massimo con un modello Genova applicabile anche ai trasferimenti".

"Dunque, serve investire su infrastrutture pesanti e pensanti per scongiurare una desertificazione sociale ed economica", ha concluso.