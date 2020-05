Turismo e farmaci usati, proposte in seconda commissione a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Filomena Calenda si è riunita oggi, in modalità videoconferenza, la IV Commissione consiliare che ha eletto i due vice presidenti nelle persone dei Consiglieri Gianluca Cefaratti e Angelo Primiani (riconfermato nell’incarico).

Si è quindi provveduto ad indicare i relatori per avviare l’esame di 6 proposte di legge. Il Consigliere Cefaratti sarà relatore: della proposta di legge regionale n. 51, di iniziativa dei Consiglieri A. Greco, A. Primiani, F. De Chirico, V. Nola, P. Manzo e V. Fontana, concernente: < >; della proposta di legge regionale n. 21, di iniziativa dei Consiglieri A. Primiani, P. Manzo, V. Nola, F. De Chirico, V. Fontana e A. Greco, concernente: ”Disciplina delle Associazioni Pro Loco”; della proposta di legge regionale n. 101, di iniziativa del Consigliere F. Calenda, concernente: “Istituzione Consulta della Famiglia”.

Lo stesso Presidente Calenda, invece, relazionerà alla Commissione: sulla proposta di legge regionale n. 54, di iniziativa del Consigliere A. M. Iorio, concernente: “Riforme del settore turistico”, e sulla proposta di legge regionale n. 32, di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Primiani, P. Manzo, V. Nola, F. De Chirico, V. Fontana e A. Greco, concernente: ”Nuova disciplina per la regolamentazione delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico”; Il Consigliere Primiani, infine, sarà relatore della proposta di legge regionale n. 65, di iniziativa dei Consiglieri A. Tedeschi, A. D’Egidio, P. Matteo e G. Cefaratti, concernente:” interventi regionali per il recupero, reimpiego e donazione ai fini del riutilizzo, di medicinali per uso umano e per uso veterinario inutilizzati ed ancora in corso di validità”.