​Festa patronale di San Giuliano Martire: diretta streaming Santa Messa celebrata dal Vescovo

SAN GIULIANO DI PUGLLIA. Giovedì 21 maggio 2020, alle ore 10.30, nella chiesa madre, il Vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, presiederà la Santa Messa in onore di San Giuliano martire, patrono del nostro paese. La funzione, concelebrata con il parroco, don Pietro Cannella, si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook e sul sito della diocesi, anche da chi non è iscritto ai social.