Nola: «Plauso riconoscente alla magistratura e alle forze dell'ordine molisane»

CAMPOBASSO. «In occasione della ‘Giornata della Legalità’, che si celebrerà il prossimo 23 maggio, ritengo quanto mai doveroso indirizzare un plauso riconoscente alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine molisane: all'alba di stamani hanno contribuito a sgominare una organizzazione criminale pluriregionale molto pericolosa che intendeva insediarsi stabilmente nelle nostre città».

E' l'intervento del consigliere regionale pentastellato Vittorio Nola.

«La valorizzazione e il rafforzamento dei presidi di legalità sono la migliore garanzia per assicurare, in regione Molise e non solo, una ripresa economica/produttiva immune dai terribili tentacoli delle infiltrazioni malavitose che premono ai nostri confini.

La Commissione regionale specifica sullo studio e sul monitoraggio dei fenomeni legati alla criminalità organizzata, che mi onoro di presiedere, proseguirà il proprio lavoro con ancora più determinazione, nell'ottica di procedere con la fattiva collaborazione insieme a tutte le altre Associazioni e Istituzioni, regionali e nazionali.