Assembramento rom, domiciliari per i due aggressori dei Carabinieri

ISERNIA. Sono tornati a casa i due rom isernini che nei giorni scorsi erano stati protagonisti di una rissa con una pattuglia dei carabinieri nel quartiere di San Lazzaro a Isernia. La pattuglia si era fermata durante un controllo di routine ed aveva individuato, ancora in pieno lockdown, un assembramento di persone vietate. Di lì un diverbio sfociato poi in una rissa con i contorni ancora tutti da chiarire secondo la difesa dei rom. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, Antonio Sicuranza, nell’udienza di convalida tenutasi in via telematica, ha disposto per i due rom di 30 e 40 anni accusati del reato di resistenza a pubblico ufficiale, la misura cautelare della detenzione domiciliare. La difesa dei rom presenterà ricorso al Tribunale del Riesame di Campobasso per chiedere l’annullamento della misura cautelare o, in subordine, un provvedimento meno afflittivo. Intanto al vaglio degli inquirenti i video che sono circolati sui social al fine di chiarire l’intera vicenda.