Corsi di formazione gratuiti, con Legambiente Molise "Dica Europa!"

CAMPOBASSO. Dica Europa! è un progetto finanziato attraverso il PON SPAO, promosso da ANPAL e Fondo Sociale Europeo e sviluppato da un partenariato formato dalle società Studio Saperessere e Prodos Consulting, specializzate in formazione e consulenza sui fondi europei, e le reti associative Cittadinanzattiva, Arci e Legambiente.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti specifiche conoscenze teoriche e abilità operative nell’ambito della progettazione sociale, attraverso un’attività di formazione online (FAD e webinar) e in presenza (Project Lab), distribuita in 13 regioni italiane tra cui il Molise, regione in cui saranno banditi 60 posti suddivisi in 2 corsi di formazione gratuti.

Il progetto prevede la realizzazione di un infoday nella giornata di oggi a partire dalle 18 accessibile tramite la piattaforma GoToMeeting al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/955105901

Si può accedere anche tramite telefono.