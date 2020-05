Frecciarossa fino a Reggio Calabria: «Avanti tutta!», il commento della Occhionero

ROMA. «Esprimo grande soddisfazione e apprezzamento per l'avvio del programma di Fs di istituire il collegamento Frecciarossa fino a Reggio Calabria dal prossimo 3 giugno. Il mio impegno, insieme a Italia Viva, era rivolto da tempo verso la necessità di collegare il Sud con il treno simbolo dell'eccellenza italiana nell'Alta Velocità. Stiamo andando nella giusta direzione da noi indicata. Ho sostenuto anche ieri che è indispensabile, per il rilancio del Mezzogiorno, accorciare le distanze per favorire la ripartenza con una forte spinta per il turismo e lo sviluppo industriale di tutto il meridione. Questo nuovo servizio, annunciato da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore di Fs, si inserisce nel progetto di ripresa disegnato da Italia Viva. Avanti così!».

Accoglie così, l'onorevole molisana di Italia Viva, Giuseppina Occhionero, l'intento programmatico delle Ferrovie dello Stato di portare l'Alta Velocità in tutto il Sud.