Draga "Giuseppe Cucco" autorizzata all'escavo nel porto turistico di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Lavori di spostamento nello stesso ambito portuale, dei sedimenti accumulati lungo il canale di accesso al porto Turistico “Marina Sveva” e rifioritura delle scogliere della diga foranea nel Comune di Montenero di Bisaccia. I lavori sono previsti da oggi al 30 maggio. Le imprese sono le stesse che hanno operato il dragaggio del porto a Termoli, stavolta per conto della società S. M. M. s.p.a. in qualità di concessionaria del porto turistico “Marina Sveva”: La Dragaggi s.r.l. con sede in Venezia/Marghera, con unità navali impiegate: Moto pontone “Dragonda” e draga “Giuseppe Cucco” di Chioggia, autorizzata alle attività in questione richiedono, si dispone l’interdizione all’uso della canaletta di ingresso ed in uscita del porticciolo turistico di “Marina Sveva.