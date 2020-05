Guglionesi, nuovo bando per il sostegno economico e l'acquisto di beni di prima necessità

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che sul sito dell'Ente è consultabile l’Avviso pubblico per l’ammissione al sostegno economico, per l’acquisizione di generi alimentari di prima necessità, in favore dei cittadini di Guglionesi colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19.



Dal 22 maggio al 29 maggio i nuclei familiari, “colpiti dalla situazione economica determinatasi per l'effetto dell'emergenza Covid-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici per beneficiare di contributi economici per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità: con buoni spesa nominali cartacei, da utilizzare esclusivamente in uno o più servizi commerciali del territorio del Comune di Guglionesi di cui all’elenco che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Guglionesi; con altre modalità di cessione di beni e derrate alimentari di cui l’Amministrazione abbia disponibilità”.



La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Allegato A) e pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ente secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico.