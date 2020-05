Sanificazione degli alberghi che ospitano il personale sanitario: bando della Protezione civile

ROMA. Avviso finalizzato all’affidamento del servizio di sanificazione di specifici ambienti, su richiesta degli alberghi che ospitano il personale medico sanitario, esterno all’Amministrazione, di cui alle istituite Unità medico specialistica e Unità tecnico infermieristica, e altro personale tecnico sanitario, per tutta la durata dell’emergenza “Covid-19”.

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera “c”, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. (Codice) e dell’OCDPC 630/2020 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5-quater del decreto legge 24 aprile 2020, n.27, di un servizio di sanificazione di specifici ambienti, su richiesta degli alberghi, che ospitano personale medico sanitario, esterno all’Amministrazione, per tutta la durata dell’emergenza “Covid-19” (CIG: 83105670D8).

Le prestazioni richieste e il prezzo a base di gara sono riportati nell’avviso.

Le offerte e la documentazione richiesta dovranno pervenire, via PEC (protezionecivile@pec.governo.it, nonché all’indirizzo ufficio.abi@protezionecivile.it ) entro le ore 12:00 del 28 maggio 2020.

Le PEC ed e-mail dovranno riportare in oggetto “Offerta per il servizio di sanificazione di specifici ambienti, su richiesta degli alberghi che ospitano il personale medico sanitario, esterno all’Amministrazione”.