Larino, ordinanze del sindaco per San Pardo e 2 giugno

LARINO. Con ordinanza n. 23 del 22 maggio 2020, il sindaco Puchetti, per consentire la celebrazione delle Sante Messe in piena sicurezza nella giornata del 26 maggio 2020, ordina il divieto di transito e sosta in Piazza Duomo, nel tratto che va dalla Chiesa di San Francesco alla Cattedrale, e il divieto di transito in Piazza Vittorio Emanuele e Viale Elena, dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Solo per i residenti è consentito il transito per comprovate necessità.



Con ordinanza n.24 del 22 maggio 2020, il sindaco ordina a tutti gli esercizi commerciali, attività di vendita al dettaglio alimentare e non alimentare, di osservare la completa chiusura al pubblico nelle giornate del 26 maggio e 2 giugno 2020, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie,

esercizi destinati alla sola vendita di prodotti sanitari, bar, pizzerie e ristoranti.