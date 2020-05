VENAFRO. Vittorio Nola, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, interviene nella giornata nazionale della legalità.

«Non solo oggi, 23 maggio, ma ogni giorno della nostra vita dovremmo riflettere sulle parole e gli insegnamenti che ci ha lasciato il magistrato Giovanni Falcone. Etica, legalità e coraggio devono viaggiare “a braccetto”, insieme!

Bisogna imitare quotidianamente i comportamenti degli uomini che hanno difeso e difendono la legalità, bisogna interessarsi con passione alla cosa pubblica e non lasciare mai libertà di movimento a gruppi di potere che agiscono per infiltrarsi nei territori e nelle varie articolazioni delle istituzioni, anche locali. Parliamo di mafia, di associazioni criminali tese a costruire quelle reti relazionali che vengono utilizzate per alimentare loschi traffici, come attività usurarie o spaccio di droga.

In Italia abbiamo vissuto periodi difficili dove bombe e agguati (organizzati contro coloro che tutelavano il bene comune e gli interessi di tutti i cittadini) non sono riusciti a sconfiggere lo Stato, ma ci hanno privato di persone eccezionali come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, così come altri esponenti della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, oggetto di vili attentati.

Il 2020 è un anno che ricorderemo per sempre. Dobbiamo tutti, nessuno escluso, darci da fare per superare questa emergenza sanitaria, economica e sociale. Non trascuriamo però il necessario rafforzamento e la dovuta condivisione dei principi di etica e di legalità da insegnare ai giovani, a cui non dobbiamo mai far venir meno la conoscenza approfondita dei drammatici eventi storici e dei comportamenti degli eroi del nostro tempo, da tenere come modelli identitari di riferimento.