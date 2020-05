Accusa un malore e muore mentre stava passeggiando, inutili soccorsi al 90enne

ISERNIA. Accusa un malore e si accascia a terra. È morto cosi un 90enne di Isernia, mentre passeggiava nel popoloso quartiere di San Lazzaro. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In un primo momento si era pensato ad un'auto che l'avesse investito e, per questo, era stato richiesto l'intervento degli uomini della polizia. Ma sia le testimonianze di chi l'ha visto accasciarsi a terra che i controlli effettuati dai sanitari giunti sul posto, ne hanno escluso l'ipotesi.