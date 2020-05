ATESSA. L'acquisizione della Ex Honeywell da parte della Baomarc al momento è ferma al palo per via dell'emergenza Covid-19. Secondo fondi sindacali ciò dovrebbe avvenire con un ritardo di circa 6 mesi dai tempi prefissati prima del diffondersi del Coronavirus (Leggi). Una situazione insostenibile per i lavoratori che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Per questa ragione questa mattina hanno protestato davanti la fabbrica con sede ad Atessa:

"Oggi 24 maggio protesta degli ex operai Honeywell organizzata in meno di 24 ore, a causa della disperazione. Oltre 80 manifestanti, alcuni erano impossibilitati a partecipare. Questa protesta è stata organizzata senza alcuna sigla sindacale e senza alcuna bandiera politica, ma solo da padri di famiglia che non percepiscono più alcun reddito. Chi ha il mutuo da pagare, chi l'affitto, per ora abbiamo fatto sentire la nostra voce, alla prossima saremo sempre più numerosi."