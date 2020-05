Facciolla attacca ancora: «Contributo affitti mancati, dopo un mese tutto tace»

CAMPOBASSO. «Lo scorso 21 aprile, il Pd ha presentato al Consiglio regionale un mozione con la quale si chiedeva di riconoscere un contributo economico per gli affitti mancati alle famiglie con studenti fuori sede».



Lo ricorda il segretario regionale e consigliere dem a Palazzo D'Aimmo Vittorino Facciolla.

«Il presidente Toma davanti al Consiglio regionale, ha recepito la nostra proposta e si è impegnato ad attivare tutte le procedure necessarie per trovare i fondi e dare avvio, nel minor tempo possibile, ad una procedura di avviso o bando pubblico.



Ad oggi, è passato più di un mese e non si sa nulla.

In tanti mi chiedono informazioni in merito al bando ed io non esiterò nel corso del prossimo Consiglio regionale a ricordare al presidente Toma l'impegno che ha preso davanti alla maggiore assise regionale e a tutti i molisani».