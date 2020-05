​Cordoglio del vescovo e della comunità diocesana per la morte della sorella dell'avvocato Iannucci

LARINO. Cordoglio del vescovo Gianfranco De Luca e della comunità diocesana per la morte della sorella dell'avvocato Egidio Iannucci.

Il vescovo monsignor Gianfranco De Luca, la Curia e la comunità diocesana esprimono vicinanza e affetto all'avvocato Egidio Iannucci, da tanti anni membro del Consiglio diocesano per gli Affari economici, per la morte della cara sorella, la professoressa Maria Teresa.

In comunione di preghiera, nel cordoglio a tutta la famiglia e grati per la sua amorevole presenza in mezzo a noi, affidiamo la sua esistenza al Signore nell'attesa della gloria della Risurrezione.