Fase 2, Tartaglione (Fi): l'ordine pubblico è una cosa seria

ROMA. "Gli aperitivi ultimamente sono indigesti a questo governo.

Maggioranza ed esecutivo sono spaccati anche sulla proposta degli assistenti civici. L'ordine pubblico è una cosa seria e va affidato alle forze dell'ordine, all'esercito, alla polizia locale, a figure formate e predisposte a farlo".

Lo dice Annaelsa Tartaglione, deputata di Forza Italia. Interpellata dall'agenzia Dire, Tartaglione attacca: "Noi siamo per il rispetto delle regole a beneficio di tutti quegli esercenti che hanno pagato un prezzo altissimo per questo lockdown. Per fare prevenzione occorrevano tamponi, tracciamento e mascherine, ma si sa questo governo è in un forte ritardo cronico".