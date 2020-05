Continua la gara di solidarietà in favore dei più bisognosi

TERMOLI. Non si ferma la catena di solidarietà che negli ultimi mesi ha visto protagonisti imprenditori e commercianti termolesi. L’approvvigionamento di generi alimentari in favore di coloro che hanno vissuto mesi di difficoltà non ha mai subito sussulti.

Protagonisti supermercati, piccole attività commerciali, cittadini con le “spese sospese” e tanto altro ancora. Derrate di ogni genere sono state consegnate al comune di Termoli che tramite i volontari del Sae 112 le ha fatte consegnare a chi avesse bisogno e a chi è stato costretto a un periodo di quarantena.

Non ultima, l’azienda del giudice che nelle ultime ore ha consegnato i propri prodotti, latte e latticini, unendosi a tutti coloro che non si sottraggono ad un nobile gesto in favore di chi oggi cerca di ripartire tra mille difficoltà. L’amministrazione comunale ringrazia anche l’azienda del giudice per aver dato continuità alle donazioni con i suoi prodotti.