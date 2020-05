Rosario in famiglia: stasera il vescovo De Luca in collegamento con Ururi

URURI. Per tutto il mese di maggio ogni sera, alle 21, una famiglia di un comune della diocesi guiderà il santo rosario in collegamento con la casa del vescovo Gianfranco. Puoi seguirlo anche tu, se vuoi, sulla pagina Facebook della diocesi oppure sul canale Youtube. Iscriviti al seguente link per essere avvisato! Grazie e buona giornata. Stasera il collegamento avverrà da Ururi.