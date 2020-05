Vertenza Honeywell: "Arrivata la convocazione dal Mise, spiraglio di speranza per i lavoratori"

ATESSA. "Finalmente oggi è arrivata la convocazione del Mise relativa alla vertenza Honeywell. Il 10 giugno 2020 in call conference si riunirà il tavolo della vertenza. Si riapre la speranza per i lavoratori. Un buon gioco di squadra, lavorando sui canali istituzionali, ha permesso di riaprire una discussione che iniziava ad avere i contorni di un epilogo non positivo.La Fiom ritiene fondamentale che in tale riunione vengano definitivamente evidenziate le tappe per le riassunzioni dei lavoratori."

Alfredo Fegatelli, Film Cgil Chieti