​Avis Termoli: buon sangue non mente, un giorno con le forze dell’ordine

TERMOLI. La pandemia non intacca l'impegno della sezione termolese dei donatori di sangue condotta da Mario Ianieri.



La Festa della Repubblica del prossimo 2 giugno ed il lancio dell'Avis Termoli non poteva che essere all'insegna del raccolta del sangue e del plasma prevista per lunedì 1 giugno e dedicata ai corpi militariin forza alla nostra regione.

Come è ovvionon è stato possibile organizzare una manifestazione all'altezza di quelle alle quali ilpresidente Ianieri ci ha abituati ma fondamentale è il messaggio: "Avis con tutte le Forze". Mai motto associato ad un evento fu più significativo. Naturalmente in un momento come questo la donazione di sangue e soprattutto di plasma è un gesto più importante che mai perché con tutto ciò che sta comportando la pandemia di Covid-19 incitare alla solidarietà ed al mutuo aiuto è fondamentale. Incitazione, si, incitazione alla bontà d'animo ed al senso di comunità.

I prelievi saranno concentrati nel pomeriggio, salvo alcuni militari che per motivi di servizio ci saranno almattino.

Recapiti telefonici: 0875.704703-345.6743243.