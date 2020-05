CAMPOBASSO. Nel primo pomeriggio della giornata odierna, alle ore 15:40 circa, personale dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso è intervenuto in soccorso tecnico a un'autovettura ribaltata in contrada Colle delle Api, all'altezza della rotonda per San Giovanello. Il conducente è stato trasportato in ospedale dal 118. Gli uomini del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'auto. Sul posto anche le forze dell'ordine.