Ultime leggi varate in Consiglio regionale, il commento del presidente Micone

CAMPOBASSO. II Presidente del Consiglio Salvatore Micone, in relazione alle due leggi approvate nell’ultima seduta consiliare del 6 maggio, ha dichiarato: “La massima Assise regionale ha approvato due importanti interventi legislativi: la legge che prevede contributi a sostegno dell’acquisto di parrucche ed attività di supporto in favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e la legge per la promozione e la tutela dell'attività di panificazione. Entrambe vanno a colmare lacune legislative di cui il Molise era carente ed altre realtà regionali già si erano dotate.

Abbiamo compiuto due grandi passi, come organo legislativo, che mirano a tutelare diversi cittadini tutti particolarmente meritevoli di attenzione e protezione, ossia i pazienti oncologici e le loro famiglie ed i consumatori e gli operatori che si occupano di panificazione. Per quanto concerne la prima legge, abbiamo voluto fortemente prevedere contributi economici per l’acquisto di parrucche e per le attività di supporto dei pazienti oncologici, perché crediamo che combattere il cancro, in tutte le sue tipologie, rappresenta un impegno per l’intera società e non soltanto per i malati ed i propri familiari.

Questo perché in un organismo sociale sano, un solo componente che deve affrontare difficoltà serie di salute rappresenta una sconfitta per tutti e quindi ognuno, nelle proprie funzioni e competenze, deve adoperarsi ad aiutarlo e poi perché l’incidenza del cancro è molto alta e impattante sulle varie fasce della popolazione. Siamo fortemente convinti che curare un paziente oncologico non vuol dire solo cercare di eliminare le patologie che lo affliggono, ma anche adoperarsi a favore del suo benessere psichico e creare le condizioni ambientali affinché lo stesso possa affrontare nella maniera meno drammatica la situazione che la vita gli ha riservato. Con questa diposizione normativa, vogliamo cercare di dare un sostegno per evitare la sofferenza psicologica del malato oncologico, aggiuntiva rispetto a quella derivante già dalla malattia e dalle cure che ne conseguono, migliorando la qualità della sua vita, dando sostegno economico e morale affinché torni a vivere la normalità interrotta improvvisamente dalla malattia. Inoltre, la Regione garantisce uno specifico percorso di ascolto, sostegno ed accompagnamento dei pazienti e delle loro famiglie.

L’altra novità legislativa riguarda una serie di disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in Molise. Dopo aver sentito i rappresentati di categoria degli Operatori della panificazione e recepito le istanze e le problematiche che affrontano nel quotidiano, è stato regolamentato, tenendo conto dei principi e delle regole del settore, il “Sistema della Panificazione Artigianale” sul territorio regionale per garantire l’esercizio dell’attività di panificazione ed assicurare la qualità e la qualificazione professionale degli operatori, promuovendo e potenziando le produzioni artigianali, il pane fresco e di filiera, le specialità tradizionali e territoriali e, soprattutto, la sicurezza igienico-sanitaria. A tal proposito, nella legge è previsto che la Regione Molise valorizzi l’attività di panificazione attraverso la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i Responsabili dell’attività produttiva ed a corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di Operatori di panificio e pastificio.

Ci teniamo a tutelare gli operatori del settore e le proprie attività perché rappresentano l’arte nobile del panettiere, uno dei mestieri più antichi, senza tempo, simbolo di sacrificio e di maestria, che fa del mescolarsi di pochi, semplici e genuini ingredienti una vera e propria ricchezza che arriva fresca e di alta qualità sulle nostre tavole quotidianamente. Oltre che sostenere la tutela e la promozione del prodotto tipico molisano, quali pane e i prodotti affini anche fuori dai confini regionali, si vuole contemporaneamente favorire anche la promozione delle peculiarità del nostro territorio, tant’è che i panifici molisani preservano orgogliosamente una produzione tradizionale ed artigianale trasformando le pregevolezze, i prodotti a km 0, le farine coltivate interamente sul suolo molisano e poi macinate esclusivamente nei mulini locali in pane genuino e dal sapore fragrante, tenendo a cuore la cura e la promozione della salvaguardia della salute del consumatore. Salute che nella legge viene tutelata sottolineando l’importanza di dover migliorare l’informazione diretta al consumatore, in modo che abbia ben chiaro e trasparente la tracciabilità della tipologia e dell’origine del pane o del prodotto affine da forno che sta acquistando. Il consumatore deve essere messo in condizione di comprendere facilmente se sta comprando un prodotto realmente fresco o un prodotto solamente cotto nel punto vendita.

Particolare novità è l’istituzione della “Giornata del pane e dei prodotti da forno”, che si dovrebbe svolgere ogni anno, tra il mese di settembre e quello di ottobre, con il patrocinio dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con le associazioni di produttori e panificatori”.