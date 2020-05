Da Palazzo Ducale: al via i lavori di riqualifcazione della scuola primaria di San Leonardo

LARINO. Al via domani mattina i lavori di riqualificazione dell'Istituto scolastico, scuola primaria San Leonardo. I lavori dell'importo complessivo di oltre 423mila euro riguarderanno la parte storica dell'edificio scolastico costruita negli anni 80'. Gli stessi saranno eseguiti dalla Ditta Ing. Antonio Buono Srl. che si è aggiudicata l'appalto con un ribasso pari al 27,56%. I fondi provengono dal Decreto 1007 del 12 dicembre 2017 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha assegnato all'amministrazione precedente la somma complessiva di 730 mila euro. Stando al crono programma i lavori dovrebbero terminare in tempo per la riapertura dell'anno scolastico.