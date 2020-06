Nessun contagio a Roccavivara, la precisazione dell'Asrem

ROCCAVIVARA. In merito alle polemiche relative ad un positivo al Covid-19 a Roccavivara, alimentata anche da una nota della minoranza consiliare “Roccavivara Oltre”, il sindaco Antenucci ha chiarito che non sussiste alcun primo caso a Roccavivara.

Il soggetto risultato positivo al Covid-19 non è residente a Roccavivara, come confermato da fonti ufficiali Asrem, bensì a Campobasso e rientra nel conteggio dei positivi censiti nel capoluogo di qualche giorno fa.

Si tratta di un ragazzo rientrato da fuori regione, risultato positivo al test sierologico e, per questo, sottoposto a tampone molecolare risultato poi positivo.

Il ragazzo, al suo rientro, si era già messo in quarantena seguendo tutto il protocollo previsto in regione ed eleggendo quale domicilio per la quarantena il Comune di Roccavivara dove risiedono i propri genitori.

Ma essendo residente a Campobasso è stato preso in carico dal comune di residenza.

Pertanto Asrem non ha omesso di comunicare alcun primo caso di positività a Roccavivara per il semplice fatto che, il soggetto risultato positivo, non è residente a Roccavivara e, come accade da quasi tre mesi, i soggetti positivi vengono localizzati in ragione della propria residenza.