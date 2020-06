Norme anti-Covid: chiesto incontro con la dirigenza Fca

TERMOLI. Le parti sociali non danno tregua alla Fca e i sei segretari nazionali delle sigle Fim, Fiom, Uilm, Ugl metalmeccanici, Fismic e Aqcf, hanno chiesto di fissare un incontro, in modalità call-video conference, di aggiornamento dell’accordo del 9 aprile o comunque relativo a questioni inerenti l’emergenza Covid-19. «Più in particolare, vi chiediamo di poter affrontare con voi le seguenti problematiche: trattamento e tutela dei lavoratori così detti fragili, modalità di esercizio delle libertà sindacali in conformità alle misure di sicurezza in atto, definizione delle cautele specifiche per il personale viaggiante».